Iconize aggressione programmata | Soleil Sorge svela tutta la verità (Di lunedì 28 settembre 2020) L’aggressione di Iconize è programmata? Secondo Dayane Mello, che ne ha parlato al GF Vip, sarebbe tutto finto. Ne ha parlato Soleil Sorge nel salotto di Barbara D’Urso. Iconize, un po’ di tempo fa, ha denunciato di essere stato vittima di un’aggressione da parte di un omofobo e ha mostrato sui social e in televisione … L'articolo Iconize aggressione programmata Soleil Sorge svela tutta la verità proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 settembre 2020) L’di? Secondo Dayane Mello, che ne ha parlato al GF Vip, sarebbe tutto finto. Ne ha parlatonel salotto di Barbara D’Urso., un po’ di tempo fa, ha denunciato di essere stato vittima di un’da parte di un omofobo e ha mostrato sui social e in televisione … L'articolola verità proviene da www.meteoweek.com.

buonanotteamici : #noneladurso #Soleil #gfvip #GFVIP comunque avevo ragione io sulla aggressione di Iconize TOMMASO ZORZI sapeva tutt… - infoitcultura : Soleil Sorge: “Credevo che Iconize avesse inscenato aggressione omofoba, me ne parlò la sera prima” - torpedovick : Se è vero che #iconize si è tirato da solo un pugno in faccia per inscenare L aggressione omofoba IO GLI DICO BOSS… - infoitcultura : Domenica Live, Soleil Sorge rivela la sua verità sull’aggressione omofoba ai danni di Iconize - infoitcultura : Domenica Live: falsa aggressione per Iconize?Parla Soleil Sorge -