I quotidiani su Lozano | “Sembra un altro” | “Fa cose che appartenevano a Callejon”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 settembre 2020) Sono altissimi i voti attribuiti daialla prestazione di Hirvingieri, contro il Genoa. Il messicano ha siglato la sua prima doppietta in maglia azzurra e si è rivelato fondamentale nel successo della squadra. Per lui tutti giudizi più che positivi, con voti che vanno dal 7 del Corriere della Sera al 7,5 di tutti gli altri. Il Corriere dello Sport scrive di lui: “Vede ‘doppio’ spaccando subito la partita, facendoche una voltaa Callejon”. Per la Gazzetta dello Sport è lui il migliore in campo. “Segna la sua prima doppietta nel calcio italiano. È un giocatore totalmente recuperato da Gattuso“. Repubblica definisce la sua “una prova di gran spessore”. Mentre il Mattino scrive: “La sblocca lui al ...