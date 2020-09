Gf Vip, ironia su Gabriel Garko: Signorini riprende i concorrenti, Zorzi minaccia l'uscita poi chiede scusa - (Di martedì 29 settembre 2020) Francesca Galici Alfonso Signorini ha tiratole orecchie ai concorrenti per l'ironia su Gabriel Garko e Zorzi, sentendosi colpito, minaccia di andare via per poi tornare sui suoi passi La lettera di Gabriel Garko durante la scorsa puntata del Grande Fratello ha scosso gli animi sia dentro la Casa che fuori. La commozione e la difficoltà dell'attore nell'affrontare un argomento che per lui è stato tabù per lunghi anni sono stati sotto gli occhi di tutti, anche dei concorrenti che hanno potuto assistere. Lacrime per l'attore e per Adua Del Vesco, coinvolta da Garko in questo momento così toccante, visti i loro precedenti. Subito dopo la puntata è scoppiata ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 settembre 2020) Francesca Galici Alfonsoha tiratole orecchie aiper l'su, sentendosi colpito,di andare via per poi tornare sui suoi passi La lettera didurante la scorsa puntata del Grande Fratello ha scosso gli animi sia dentro la Casa che fuori. La commozione e la difficoltà dell'attore nell'affrontare un argomento che per lui è stato tabù per lunghi anni sono stati sotto gli occhi di tutti, anche deiche hanno potuto assistere. Lacrime per l'attore e per Adua Del Vesco, coinvolta dain questo momento così toccante, visti i loro precedenti. Subito dopo la puntata è scoppiata ...

Alfonso Signorini ha tiratole orecchie ai concorrenti per l'ironia su Gabriel Garko e Zorzi, sentendosi colpito, minaccia di andare via.

Tommaso Zorzi si sfoga con Alfonso Signorini: "Me ne vado ora"

"Mi sono rotto il ca** di questo gioco se è così. Ho parlato per mezz'ora del coming out, cosa dicono ora che sono omofobo? Che prendo in giro il coming out perché ho fatto una battuta? Se questo è il ...

