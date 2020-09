Farlo fa passare il mal di testa? La cura piccante per guarire, lenzuola e… (Di lunedì 28 settembre 2020) Le relazioni a letto sono il miglior rimedio contro il mal di testa. No, non è il vostro partner che parla bensì una prestigiosa ricerca del Dipartimento di Neurologia dell’Università di Münster. Lo studio dimostra come i pazienti affetti da emicrania e cefalea a grappolo possono alleviare i sintomi di queste fastidiose malattie, o addirittura farle sparire, facendo sesso. Gli effetti dell’attività se**uale sulle varie forme di mal di testa, questo il focus della ricerca pubblicata su Cephalalgia, la rivista della International Headache Society (Società internazionale delle cefalee, ndr). Gli scienziati tedeschi hanno sottoposto al test circa 1000 pazienti – 800 che soffrivano di emicrania e 200 di cefalea a grappolo- a cui è stato ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 28 settembre 2020) Le relazioni a letto sono il miglior rimedio contro il mal di. No, non è il vostro partner che parla bensì una prestigiosa ricerca del Dipartimento di Neurologia dell’Università di Münster. Lo studio dimostra come i pazienti affetti da emicrania e cefalea a grappolo possono alleviare i sintomi di queste fastidiose malattie, o addirittura farle sparire, facendo sesso. Gli effetti dell’attività se**uale sulle varie forme di mal di, questo il focus della ricerca pubblicata su Cephalalgia, la rivista della International Headache Society (Società internazionale delle cefalee, ndr). Gli scienziati tedeschi hanno sottoposto al test circa 1000 pazienti – 800 che soffrivano di emicrania e 200 di cefalea a grappolo- a cui è stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Farlo passare Caso Suarez: "Bisogna farlo passare, questo guadagna 10 milioni all'anno" Affaritaliani.it BENEVENTO - Roberto Insigne: "Lukaku fa paura, ma con l'Inter per dire la nostra! Lorenzo? Mi ha detto che tornerà per la gara contro di noi"

(ride, ndr). È un’emozione giocare contro di lui. Sia io che lui siamo riusciti a portare a casa 3 punti, un giocatore come Lorenzo sa come far passare questo brutto periodo. Domenica ce la giocheremo ...

Formula 1, Gp Russia: i promossi e i bocciati del weekend a Sochi

Vince Bottas che, una volta tolto di mezzo Hamilton causa penalità, si scrolla di dosso le paure e impone un ritmo insostenibile per tutti ...

