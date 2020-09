Dal dissing con Selena Gomez alla campagna per Versace | ecco 5 news su Hailey Baldwin

(Di lunedì 28 settembre 2020) Modella, attrice, icona di stile e di bellezza. Ci ha più volte ricordato che la perfezione non esiste e che l’amore ci salva sempre. Di chi stiamo parlando? Ma di Hailey Baldwin naturalmente, colei che ha appena festeggiato due anni di matrimonio con Justin Bieber (ma quanto sono belli insieme?!) e che ha scattato un’importante campagna pubblicitaria per Versace con la sua bff. Ma non finisce qui: si è cancellata da Twitter per via di Selena Gomez (arrivate più in basso per capire di cosa stiamo parlando) e, tra uno scatto e l’altro, ha anche acquistato una nuovissima e lussuosissima casa a Beverly Hills (e tutto questo solo nelle ultime settimane).

Ultime Notizie dalla rete : Dal dissing

Vanity Fair.it

Rapper giovanissimo, leva 1991, vanta origini persiane e un’eterna passione per il freestyle, che presto ha trasformato in un mestiere di vita. Nato e cresciuto in provincia di Verona in un contesto m ...Rapper giovanissimo, leva 1991, vanta origini persiane e un’eterna passione per il freestyle, che presto ha trasformato in un mestiere di vita. Nato e cresciuto in provincia di Verona in un contesto m ...