Crippa | Non c' è nessun caos nel M5s e Conte non può prescindere da noi

AGI - "Siamo il più grande gruppo di maggioranza, sia alla Camera che al Senato. nessuno può pensare di approfittare di questo frangente per far finta che il M5S non esista. Il M5S c'è, come dimostra il risultato del referendum, ha i suoi ministri, i suoi sottosegretari e i suoi parlamentari. Qualsiasi cosa si voglia fare, si deve passare da noi". Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il deputato 5Stelle Davide Crippa, secondo il quale "Conte sa benissimo che il Movimento è la forza più leale che ha in Parlamento e che non può prescindere da noi". Non è un vero e proprio segnale di avvertimento al premier ma per il parlamentare si tratta del ...

Il capogruppo del Movimento alla Camera difende il peso del Movimento nelle scelte politiche, punta sul recovery fund e sugli stati generali spiega: parte nuova organizzazione del Movimento ...

M5S, Crippa avvisa Conte: «Deve passare da noi qualsiasi cosa voglia fare»

Il capogruppo M5S: Nessuno approfitti del momento. E sulle restituzioni: siamo un movimento politico, non un ente di riscossione ...

Il capogruppo del Movimento alla Camera difende il peso del Movimento nelle scelte politiche, punta sul recovery fund e sugli stati generali spiega: parte nuova organizzazione del Movimento ...Il capogruppo M5S: Nessuno approfitti del momento. E sulle restituzioni: siamo un movimento politico, non un ente di riscossione ...