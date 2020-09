Concorso scuola | dal Pd alla Lega | “Non va fatto adesso”

Leggi su dire

(Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA – Il concorso straordinario per i docenti non s’ha da fare. Non ora. Dopo la bocciatura dei sindacati arriva anche quella della politica, con prese di posizione che vanno dal Pd alla Lega per chiedere che non si faccia ora. Sia per i rischi legati ai contagi da Covid, sia per la ciriticità legata a eventuali aspiranti in quarantena, sia per il pasticcio in corso relativo alle graduatorie. E c’è chi ritiene più giusta, nei confronti dei precari, una stabilizzazione per titoli.