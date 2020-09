28 settembre: in Fvg 726 positivi (+1), 2 nuovi contagi e 6 terapie intensive (Di lunedì 28 settembre 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 726 (una in più rispetto a ieri). Sei pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 18 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi, il cui totale rimane a 351. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 2 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.610: 1.597 a Trieste, 1.538 a Udine, 1.033 a Pordenone e 424 a Gorizia, alle quali si aggiungono 18 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.533, i clinicamente guariti sono 5 e le persone in isolamento 697. I deceduti sono 198 a Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e 7 a Gorizia Leggi su udine20 (Di lunedì 28 settembre 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 726 (una in più rispetto a ieri). Sei pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 18 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registratidecessi, il cui totale rimane a 351. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 2; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.610: 1.597 a Trieste, 1.538 a Udine, 1.033 a Pordenone e 424 a Gorizia, alle quali si aggiungono 18 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.533, i clinicamente guariti sono 5 e le persone in isolamento 697. I deceduti sono 198 a Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e 7 a Gorizia

