Verona-Udinese 1-0 | segna Favilli

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Spezia 1-4 Sassuolo Verona 1-0 Udinese - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Verona *1-0 Udinese *(Favilli 58') #SSFootball - Corentin_Info : ??Serie A?? ??2e journée?? 15h00 Spezia 1-4 Sassuolo Hellas Verona 1-0 Udinese - fantaservice : Sassuolo e Verona si prendono i 3 punti - zazoomblog : Verona-Udinese 1-0 al Bentegodi decide la rete di Favilli - #Verona-Udinese #Bentegodi #decide -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Udinese

Lo Spezia non inizia nella maniera migliore la sua avventura in A: il Sassuolo vince a Cesena, dove i liguri hanno giocato in casa, per 4-1. Neroverdi avanti con Djuricic, ripresi da Galabinov ma poi ...Il Verona conquista il secondo successo in due giornate, il primo sul campo: a superare l'Udinese è un guizzo di Andrea Favilli, al primo centro in A.