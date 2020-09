Sulla sedia a rotelle dopo un incidente, la moglie vuole lasciarlo: la uccide e si spara (Di domenica 27 settembre 2020) Omicidio e suicidio a Venaria, alle porte di Torino. Un uomo disabile da due anni dopo un incidente, ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita. Maria Masi aveva solo 41 anni, era infermiera al Cto di Torino. Da qualche tempo aveva deciso di tornare a vivere con la madre portando con se i due figli di 11 e 14 anni. Una scelta che ha scatenato nel marito, Antonino La Targia, uno scompenso tale da portarlo ad un gesto estremo: uccidere la moglie e togliersi la vita. Ed è quello che ha fatto, in un parcheggio davanti allo stadio della Juventus, a Venaria, prima cintura di Torino. La Targia aveva 46 anni ed era titolare di un solarium. Due anni fa un drammatico incidente con la moto lo aveva reso disabile: non camminava, era paralizzato e costretto su una ... Leggi su chenews (Di domenica 27 settembre 2020) Omicidio e suicidio a Venaria, alle porte di Torino. Un uomo disabile da due anniun, ha ucciso lae poi si è tolto la vita. Maria Masi aveva solo 41 anni, era infermiera al Cto di Torino. Da qualche tempo aveva deciso di tornare a vivere con la madre portando con se i due figli di 11 e 14 anni. Una scelta che ha scatenato nel marito, Antonino La Targia, uno scompenso tale da portarlo ad un gesto estremo:re lae togliersi la vita. Ed è quello che ha fatto, in un parcheggio davanti allo stadio della Juventus, a Venaria, prima cintura di Torino. La Targia aveva 46 anni ed era titolare di un solarium. Due anni fa un drammaticocon la moto lo aveva reso disabile: non camminava, era paralizzato e costretto su una ...

Costretto alla sedia a rotelle, spara alla moglie e si uccide

VENARIA. L’ha aspettata nel posteggio davanti a casa. Forse non ha detto neanche una parola e ha sparato. Sei colpi di pistola. Tutti contro l’ex moglie, da cui si stava separando. Poi se n’è andato, ...

