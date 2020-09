Serie C 2020/2021: Volpe e Salvemini regalano la vittoria al Potenza, Catanzaro sconfitto 2-1 (Di domenica 27 settembre 2020) Buona la prima per il Potenza, che nel match inaugurale del girone C di Serie C 2020/2021, batte il Catanzaro con il punteggio di 2-1 ed inizia la stagione con tre punti. Gara decisa dalle reti di Volpe al 1′ e Salvemini al 26′. I padroni di casa sprecano una chance di 3-0 con Salvemini, il quale fallisce un rigore e lasciano la partita aperta. Il Catanzaro ne approfitta solamente al 74′, quando trova la rete dell’1-2 proprio dal dischetto con Carlini. Gli ospiti provano un forcing finale alla ricerca di un insperato pareggio, ma il Potenza difende il vantaggio e blinda i tre punti. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Buona la prima per il, che nel match inaugurale del girone C di, batte ilcon il punteggio di 2-1 ed inizia la stagione con tre punti. Gara decisa dalle reti dial 1′ eal 26′. I padroni di casa sprecano una chance di 3-0 con, il quale fallisce un rigore e lasciano la partita aperta. Ilne approfitta solamente al 74′, quando trova la rete dell’1-2 proprio dal dischetto con Carlini. Gli ospiti provano un forcing finale alla ricerca di un insperato pareggio, ma ildifende il vantaggio e blinda i tre punti. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

Inter : ??? | MATCH REPORT E, alla fine, arriva l'Inter! ?? Il racconto di #InterFiorentina minuto per minuto ??… - tuttosport : #Inter-#Fiorentina, intervento choc di #Barella su #Ribery: la fotosequenza ?? ?? - SkySport : INTER-FIORENTINA 4-3 Risultato finale ? ? #Kouame (3') ? #LautaroMartinez (45+2') ? aut. #Ceccherini (52') ?… - sukharev_andre : RT @TgrRaiPuglia: Inizia bene il campionato per Bari e Monopoli. Vittorie in trasferta - TGR Puglia - VaiCorTANGO : RT @SkySport: Fratelli Inzaghi, siparietto a Sky dopo le vittorie: 'Nostro padre piangeva di gioia' ? -