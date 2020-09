Schalke 04 | esonerato il tecnico David Wagner

Leggi su sportface

(Di domenica 27 settembre 2020)è statodalla panchina dello04. Iltedesco, arrivato circa un anno fa, non è riuscito a conquistare nemmeno un punto nelle prime due giornate di Bundesliga 2020/2021, in cui è arrivato un sonoro 8-0 contro il Bayern Monaco e un 3-1 contro il Werder Brema. Inoltre, loveniva da un 2020 nero con un solo successo e 18 partite consecutive senza vittoria nell’anno solare. “Speravamo tutti in una svolta insieme ama le prime due partite della nuova stagione non hanno portato le prestazioni e i risultati necessari” – ha detto il direttoreJochen Schneider. Il nome più quotato per la panchina ora è quello di Sandro Schwarz.