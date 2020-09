Mick Schumacher vince ed è sempre più vicino alla Formula 1

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 27 settembre 2020)ancora e i dubbi sul fatto che abbia le carte in regola per fare un salto in1 il prossimo anno sono stati praticamente fugati: il pilota Prema ha ottenuto una vittoria impressionante nella gara di2 a Sochi sabato. Il pilota della Ferrari Academy sta per salire in F1 il prossimo anno con l’Alfa Romeo, forse in coppia con il veterano Kimi Raikkonen. Rimanevano alcuni dubbi ma ora, dopo la sua ultima esibizione, non si può immaginare niente di meglio chein F1. Come è diventata una caratteristica consueta della sua carriera in F2, la vittoria diè stata sostenuta da una prestazione eccezionale. Partito dterza posizione, il tedesco ha lanciato la sua Prema in ...