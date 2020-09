GF Vip | Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sempre più vicini

(Di domenica 27 settembre 2020) Sembra scoppiato l’amore nella Casa del Grande Fratello Vip, dove la bellasta ricevendo il corteggiamentopiù appassionato di. L’ex moglie di Flavio Briatore dopo il duro scontro con Fulvio Abbate riscopre la passione grazie all’ex velino. I fan ormai non aspettano altro che un altro bacio appassionato, dopo cheha rivelato i suoi sentimenti ad Adua Del Vesco. Nel frattempo tra i due non mancano coccole a letto.: è nata la love story?edsi scoprono ogni giorni più ...

Pierpaolo Pretelli, nel giardino del Grande Fratello Vip 5, ha confidato ad Adua Del Vesco di provare qualcosa per Elisabetta Gregoraci. Pierpaolo Pretelli prova qualcosa per Elisabetta Gregoraci. Nel ...In particolare nel mirino degli ospiti di Barbara d’Urso ci sono finiti Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che pare abbiano un flirt. Di questo si è parlato nel salotto di Domenica Live dove nu ...