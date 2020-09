È morta Ines Figini, una vita da testimone dell’orrore dei lager nazisti: fu deportata a 22 anni (Di domenica 27 settembre 2020) Il numero 76150 tatuato sul braccio e una storia drammatica che aveva deciso di raccontare, perché tutti sapessero e ricordassero per sempre. Ines Figini, 98 anni, ex deportata nei campi di concentramento di Mauthausen, Auschwitz-Birkenau e Ravensbruck, è morta ieri a Como con il compianto di tutti quelli che per anni hanno avuto il privilegio di ascoltarla. Né di origini ebraiche, né partigiana, era stata internata nei luoghi dell’orrore per aver aderito, come operaia della Tintoria Comense dove lavorava, allo sciopero contro la dittatura. Una ribellione che nel marzo 1944 coinvolse tutto il Nord Italia, compresa una Ines 22enne, che davanti alla polizia, difese senza paura i promotori dello sciopero. Non ci fu scampo allora ... Leggi su open.online (Di domenica 27 settembre 2020) Il numero 76150 tatuato sul braccio e una storia drammatica che aveva deciso di raccontare, perché tutti sapessero e ricordassero per sempre., 98, exnei campi di concentramento di Mauthausen, Auschwitz-Birkenau e Ravensbruck, èieri a Como con il compianto di tutti quelli che perhanno avuto il privilegio di ascoltarla. Né di origini ebraiche, né partigiana, era stata internata nei luoghi dell’orrore per aver aderito, come operaia della Tintoria Comense dove lavorava, allo sciopero contro la dittatura. Una ribellione che nel marzo 1944 coinvolse tutto il Nord Italia, compresa una22enne, che davanti alla polizia, difese senza paura i promotori dello sciopero. Non ci fu scampo allora ...

