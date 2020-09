Carlo Verdone e la difficile operazione: “7 anni di dolori, non riuscivo più a camminare” (Di domenica 27 settembre 2020) “Non ero più in grado di camminare per pochi metri”, dichiara Carlo Verdone in un video su Facebook. “Oggi…. un piccolo miracolo”. Con queste parole, l’attore romano ha annunciato ai fan di essersi sottoposto ad un’operazione e che sta guarendo. Il video ha fatto il pieno di condivisioni e likes. Tantissimi i commenti di giubilo del mondo del web per la buona notizia. E infine, un saluto col sorriso stampato in faccia: “Volevo rassicurarvi e dirvi che oggi sono felice”. Carlo Verdone e l’artrosi “Dopo sette anni di atroce dolore alle anche per le cartilagini scomparse, ho deciso giovedì 17 di operarmi in un colpo solo alla ricostruzione di entrambe perché non ero più in grado di ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 27 settembre 2020) “Non ero più in grado di camminare per pochi metri”, dichiarain un video su Facebook. “Oggi…. un piccolo miracolo”. Con queste parole, l’attore romano ha annunciato ai fan di essersi sottoposto ad un’e che sta guarendo. Il video ha fatto il pieno di condivisioni e likes. Tantissimi i commenti di giubilo del mondo del web per la buona notizia. E infine, un saluto col sorriso stampato in faccia: “Volevo rassicurarvi e dirvi che oggi sono felice”.e l’artrosi “Dopo settedi atroce dolore alle anche per le cartilagini scomparse, ho deciso giovedì 17 di operarmi in un colpo solo alla ricostruzione di entrambe perché non ero più in grado di ...

Agenzia_Ansa : Carlo Verdone torna a camminare bene dopo un doppio intervento alle anche: 'Un piccolo miracolo' #ANSA… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Carlo Verdone torna a camminare bene dopo un doppio intervento alle anche: 'Un piccolo miracolo' #ANSA - infoitcultura : Carlo Verdone delicata operazione: “Dolori atroci” | Come sta l’attore - infoitcultura : Carlo Verdone si opera alle anche: 'Non potevo camminare più' - infoitcultura : Carlo Verdone si opera alle anche: 'Non ero più in grado di camminare per pochi metri' -