AresGate, quando Adua Del Vesco fingeva di avercela con Manuela Arcuri (e Selvaggia Lucarelli scoprì tutto) (Di domenica 27 settembre 2020) Nel 2016, una assurda faccenda è finita su Facebook. Protagonista? Adua Del Vesco, gelosa di Gabriel Garko e inviperita con una sua collega che le testate giornaliste avrebbero ipotizzato, all’epoca, fosse Manuela Arcuri. quando Adua Del Vesco fingeva di avercela con Manuela Arcuri Dopo lo scandalo dell’AresGate e il coming out di Gabriel Garko che... L'articolo AresGate, quando Adua Del Vesco fingeva di avercela con Manuela Arcuri (e Selvaggia Lucarelli scoprì tutto) proviene ... Leggi su blogtivvu (Di domenica 27 settembre 2020) Nel 2016, una assurda faccenda è finita su Facebook. Protagonista?Del, gelosa di Gabriel Garko e inviperita con una sua collega che le testate giornaliste avrebbero ipotizzato, all’epoca, fosseDeldiconDopo lo scandalo dell’e il coming out di Gabriel Garko che... L'articoloDeldicon(escoprì) proviene ...

Francym97 : RT @blogtivvu: #AresGate, regista parla di Adua Del Vesco: 'Quando è stata catturata era una bambina…', ecco le sconvolgenti dichiarazioni… - blogtivvu : #AresGate, quando Adua Del Vesco fingeva di avercela con Manuela Arcuri per 'colpa' di Gabriel Garko (e Selvaggia L… - sagri976 : RT @blogtivvu: #AresGate, regista parla di Adua Del Vesco: 'Quando è stata catturata era una bambina…', ecco le sconvolgenti dichiarazioni… - PizzAlex10 : RT @ellam118: Quando ieri sera Massimiliano piangeva durante il coming out di Garko a nessuno è venuto in mente che dietro potesse esserci… - mariaaltieri17 : RT @blogtivvu: #AresGate, regista parla di Adua Del Vesco: 'Quando è stata catturata era una bambina…', ecco le sconvolgenti dichiarazioni… -