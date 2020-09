The Medium e il comparto audio, parlano Yamaoka e Reikowski: "Impossibile da replicare senza la tecnologia next-gen" (Di sabato 26 settembre 2020) The Medium è un gioco horror ambientato in due diverse dimensioni, una reale e una alternativa molto più terrificante. Inutile dire come si tratti di un titolo che prende parecchia ispirazione dal ben noto Silent Hill.Talmente tanta ispirazione, infatti, che gli sviluppatori di Bloober Team sono riusciti perfino ad ottenere Akira Yamaoka come compositore. Per chi non lo sapesse, si tratta dello storico musicista che ha lavorato proprio a Silent Hill.Sia Yamaoka che il suo collega compositore per The Medium, Arkadiusz Reikowski, sono stati intervistati al Tokyo Game Show 2020, attualmente in onda in formato digitale, dove hanno avuto modo di parlare della propria esperienza e delle possibilità offerte dalla next-gen.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 26 settembre 2020) Theè un gioco horror ambientato in due diverse dimensioni, una reale e una alternativa molto più terrificante. Inutile dire come si tratti di un titolo che prende parecchia ispirazione dal ben noto Silent Hill.Talmente tanta ispirazione, infatti, che gli sviluppatori di Bloober Team sono riusciti perfino ad ottenere Akiracome compositore. Per chi non lo sapesse, si tratta dello storico musicista che ha lavorato proprio a Silent Hill.Siache il suo collega compositore per The, Arkadiusz, sono stati intervistati al Tokyo Game Show 2020, attualmente in onda in formato digitale, dove hanno avuto modo di parlare della propria esperienza e delle possibilità offerte dalla-gen.Leggi altro...

