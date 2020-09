Tale e Quale Show 2020: Virginio imita Diodato con “Fai Rumore” (VIDEO) (Di sabato 26 settembre 2020) Tale e Quale Show puntata 25 settembre 2020: l’imitazione di Virginio che canta “Fai Rumore” di Diodato. Ecco il VIDEO. Continua l’appuntamento con la decima edizione di Tale e Quale Show, andato in onda ieri, venerdì 25 settembre 2020 su Rai 1 con Carlo Conti alla guida, che ha visto Barbara Cola trionfare (guarda qui). In questo articolo vedremo l’esibizione di Virginio che ha imitato Diodato. Virginio ieri ha vestito i panni di Diodato, il vincitore dell’ultima edizione di Sanremo, interpretando uno dei successi del cantante “Fai Rumore”, dopo ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 26 settembre 2020)puntata 25 settembre: l’zione diche canta “Fai Rumore” di. Ecco il. Continua l’appuntamento con la decima edizione di, andato in onda ieri, venerdì 25 settembresu Rai 1 con Carlo Conti alla guida, che ha visto Barbara Cola trionfare (guarda qui). In questo articolo vedremo l’esibizione diche hatoieri ha vestito i panni di, il vincitore dell’ultima edizione di Sanremo, interpretando uno dei successi del cantante “Fai Rumore”, dopo ...

SerieTvserie : Tale e Quale Show 2020, nella seconda puntata torna il “rumore” di un po’ di pubblico presente in studio - infoitcultura : Tale e Quale Show, seconda puntata: l’ospite è Lino Guanciale - infoitcultura : “Tale e quale show 2020”: le imitazioni della seconda puntata - infoitcultura : La vita in diretta, Carlo Conti: “Vi dò uno scoop su Tale e Quale Show” - infoitcultura : Tale e Quale Show 2020, seconda puntata, pubblico presente in studio -