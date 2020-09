Super offerte per Galaxy S20 dopo l’annuncio della FE: sconti da MediaWorld, Unieuro e Amazon (Di sabato 26 settembre 2020) Il Samsung Galaxy S20 è stato indubbiamente uno degli smartphone maggiormente apprezzati dai consumatori nel corso del 2020. E continua a macinare consensi anche nei mesi finali di quest’anno, nonostante Samsung abbia mostrato al mondo – tra esperti e semplici appassionati – una pletora di nuovi prodotti mobile, adatti un po’ a tutti i palati e a tutte le tasche. Tra questi, non manca il già chiacchieratissimo S20 Fan Edition, annunciato in via ufficiale solo di recente dal colosso sudcoreano al prezzo di partenza di 669 euro in Italia. E che, giocoforza, ha spinto verso il basso i prezzi della versione tradizionale dello smartphone, come dimostrano le tante offerte apparse in rete nelle ultime ore. Sì perché, come era prevedibile, sono molti i rivenditori ad aver rivisto al ribasso ... Leggi su optimagazine (Di sabato 26 settembre 2020) Il SamsungS20 è stato indubbiamente uno degli smartphone maggiormente apprezzati dai consumatori nel corso del 2020. E continua a macinare consensi anche nei mesi finali di quest’anno, nonostante Samsung abbia mostrato al mondo – tra esperti e semplici appassionati – una pletora di nuovi prodotti mobile, adatti un po’ a tutti i palati e a tutte le tasche. Tra questi, non manca il già chiacchieratissimo S20 Fan Edition, annunciato in via ufficiale solo di recente dal colosso sudcoreano al prezzo di partenza di 669 euro in Italia. E che, giocoforza, ha spinto verso il basso i prezziversione tradizionale dello smartphone, come dimostrano le tanteapparse in rete nelle ultime ore. Sì perché, come era prevedibile, sono molti i rivenditori ad aver rivisto al ribasso ...

Fanatical_2019 : SSD Sandisk Plus 2TB in super offerta su Amazon al miglior prezzo: 164? - superofferte : Stai programmando un pranzo in famiglia nel weekend??? Non rinunciare a un impiattamento da chef! Acquista piatti, t… - mondomobileweb : TIM Super FWA: in arrivo nuova opzione Giga illimitati. Offerte TIM Super Wi-Fi prorogate - MyTecTv : RT @HDblog: SSD Sandisk Plus 2TB in super offerta su Amazon al miglior prezzo: 164€ - ilgrilloparlan2 : RT @HDblog: SSD Sandisk Plus 2TB in super offerta su Amazon al miglior prezzo: 164€ -

Ultime Notizie dalla rete : Super offerte Super offerte Microsoft sullo store ufficiale Tom's Hardware Italia Prorogato il super sconto sui carburanti

trieste Il super sconto regionale sui carburanti verrà prorogato fino al prossimo 31 ottobre. È quanto ha deliberato ieri la giunta Fedriga in virtù dei dati positivi ricavati dalle vendite di benzina ...

Prorogato il super sconto sui carburanti in Fvg

TRIESTE Il super sconto regionale sui carburanti verrà prorogato fino al prossimo 31 ottobre. È quanto ha deliberato venerdì 25 settembre la giunta Fedriga in virtù dei dati positivi ricavati dalle ve ...

trieste Il super sconto regionale sui carburanti verrà prorogato fino al prossimo 31 ottobre. È quanto ha deliberato ieri la giunta Fedriga in virtù dei dati positivi ricavati dalle vendite di benzina ...TRIESTE Il super sconto regionale sui carburanti verrà prorogato fino al prossimo 31 ottobre. È quanto ha deliberato venerdì 25 settembre la giunta Fedriga in virtù dei dati positivi ricavati dalle ve ...