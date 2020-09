Roma-Juventus, Pirlo: “Morata era una nostra priorità, presto per parlare di turnover” (Di sabato 26 settembre 2020) Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo è intervenuto in conferenza stampa alla viglia del match dello Stadio Olimpico contro la Roma, valido per la seconda giornata di Serie A 2020/2021. RIVIVI IL LIVE DELLA CONFERENZA STAMPA “Abbiamo fatto una settimana di lavoro migliore di quella della scorsa. Stiamo aumentando i carichi di lavoro. In panchina l’emozione è diversa. Rispetto a quando ero in campo ora non dipende da me, ma dai ragazzi. Tutti aspettavamo il centravanti, che è finalmente arrivato due giorni fa, ma nella mia testa già pensavo a come metterli insieme già tempo fa – ha esordito Pirlo, che poi ha fatto chiarezza sulle condizioni di Dybala e sugli 11 che manderà in campo – E’ presto per parlare di ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Il tecnico dellaAndreaè intervenuto in conferenza stampa alla viglia del match dello Stadio Olimpico contro la, valido per la seconda giornata di Serie A 2020/2021. RIVIVI IL LIVE DELLA CONFERENZA STAMPA “Abbiamo fatto una settimana di lavoro migliore di quella della scorsa. Stiamo aumentando i carichi di lavoro. In panchina l’emozione è diversa. Rispetto a quando ero in campo ora non dipende da me, ma dai ragazzi. Tutti aspettavamo il centravanti, che è finalmente arrivato due giorni fa, ma nella mia testa già pensavo a come metterli insieme già tempo fa – ha esordito, che poi ha fatto chiarezza sulle condizioni di Dybala e sugli 11 che manderà in campo – E’perdi ...

