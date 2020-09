Previsioni Meteo Toscana: domani rovesci e temperature in calo (Di sabato 26 settembre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio, inizialmente su Arcipelago e zone meridionali, in intensificazione ed estensione al resto del territorio nel pomeriggio. Venti: deboli o localmente moderati orientali. Mari: mossi. temperature: in calo. Lunedì 28 Settembre nuvoloso o molto nuvoloso al mattino con possibili locali piogge più probabili sulle zone meridionali. Schiarite dal pomeriggio a partire dal nord ovest e dalle zone settentrionali, fino a cielo stellato in serata ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regionee CNR specializzato inrologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica leper lai prossimi giorni.molto nuvoloso o coperto con precipitazioni a prevalente carattere dio, inizialmente su Arcipelago e zone meridionali, in intensificazione ed estensione al resto del territorio nel pomeriggio. Venti: deboli o localmente moderati orientali. Mari: mossi.: in. Lunedì 28 Settembre nuvoloso o molto nuvoloso al mattino con possibili locali piogge più probabili sulle zone meridionali. Schiarite dal pomeriggio a partire dal nord ovest e dalle zone settentrionali, fino a cielo stellato in serata ...

