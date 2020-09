M5s, la sfida di Lombardi: «Fuori i big dal direttorio». E non esclude scissioni: «Quando definiremo la linea, a qualcuno non piacerà» (Di sabato 26 settembre 2020) «Vorrei che il Movimento fosse guidato da un organo collegiale, ma non con i soliti nomi: Di Maio, Di Battista, Taverna, Fico. Non mi sento big, ma certo, nemmeno io. Vorrei che a guidare fossero le persone che hanno spesso dato un contributo silenzioso, ma concreto». Così Roberta Lombardi, capogruppo del Movimento 5 stelle in Regione Lazio, che in un’intervista a Repubblica dice: «Metterei in segreteria soprattutto persone che vengono dal territorio e nessuno che sia al governo». Lombardi non esclude scissioni, a partire da quella dell’ala facente capo ad Alessandro Di Battista: «Quando il Movimento diventerà più definito a qualcuno piacerà, a qualcuno no: ognuno si regolerà di ... Leggi su open.online (Di sabato 26 settembre 2020) «Vorrei che il Movimento fosse guidato da un organo collegiale, ma non con i soliti nomi: Di Maio, Di Battista, Taverna, Fico. Non mi sento big, ma certo, nemmeno io. Vorrei che a guidare fossero le persone che hanno spesso dato un contributo silenzioso, ma concreto». Così Roberta, capogruppo del Movimento 5 stelle in Regione Lazio, che in un’intervista a Repubblica dice: «Metterei in segreteria soprattutto persone che vengono dal territorio e nessuno che sia al governo».non, a partire da quella dell’ala facente capo ad Alessandro Di Battista: «il Movimento diventerà più definito apiacerà, ano: ognuno si regolerà di ...

