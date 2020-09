Giuliana De Sio, un anno da dimenticare: tra Covid-19 e i ladri in casa (Di sabato 26 settembre 2020) Il 2020 è stato un anno da dimenticare per l’attrice Giuliana De Sio. Un evento sfortunato dopo l’altro hanno scandito quest’ultimo periodo Fonte foto: Getty ImagesUn po’ per tutti questo 2020 è stato un anno particolare. C’è chi non vede l’ora che finisca e per la felicità di questi ultimi mancano soltanto più circa tre mesi e poi si potrà dire addio a quello che si potrebbe definire un “annus horribilis“. Un anno segnato dall’inaspettata pandemia da Coronavirus che ha messo in ginocchio molti paesi in tutto il mondo, in particolare l’Italia che nel periodo del lockdown ha dovuto affrontare giorni difficili con i reparti di terapia intensiva pieni di pazienti in ... Leggi su chenews (Di sabato 26 settembre 2020) Il 2020 è stato undaper l’attriceDe Sio. Un evento sfortunato dopo l’altro hscandito quest’ultimo periodo Fonte foto: Getty ImagesUn po’ per tutti questo 2020 è stato unparticolare. C’è chi non vede l’ora che finisca e per la felicità di questi ultimi mancano soltanto più circa tre mesi e poi si potrà dire addio a quello che si potrebbe definire un “annus horribilis“. Unsegnato dall’inaspettata pandemia da Coronavirus che ha messo in ginocchio molti paesi in tutto il mondo, in particolare l’Italia che nel periodo del lockdown ha dovuto affrontare giorni difficili con i reparti di terapia intensiva pieni di pazienti in ...

Delena46169552 : RT @alessita_1994: Ma Giuliana De Sio non aveva fatto una serie con Gabriel Garko? La stessa Giuliana De Sio che poi ha raccontato di comba… - alessita_1994 : Ma Giuliana De Sio non aveva fatto una serie con Gabriel Garko? La stessa Giuliana De Sio che poi ha raccontato di… - Ciastenkidrauhl : RT @Iperborea_: Il caso esplode anche su Dagospia che intervista Eva Grimaldi, Nancy Brilli e Giuliana De Sio. Le ultime due in parte confe… - _lallero_serena : Facciamo un gfvip solo per gli attori? Cast femminile: - Valeria Bruni Tedeschi con bonus Carla - Valeria Golino… - demotivatrice10 : @giuggiu_ @lusurpateur_ Maronna al confronto Giuliana De Sio serenissima *sto bæne guardate sorrido* -