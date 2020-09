ilpost : Forse i vichinghi non erano biondi, o del tutto scandinavi -

Il Post

Invasori, pirati e guerrieri biondissimi. Questa è l’idea che abbiamo dei vichinghi dai libri di storia e dal cinema. Ora, sulla rivista «Nature» è stato pubblicato il più grande studio genetico mai r ...Nell’immaginario collettivo, i vichinghi sono spesso rappresentato come possenti guerrieri, coi capelli biondi raccolti in trecce e dediti alle scorribande più efferate per arricchirsi; in realtà essi ...