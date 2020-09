FORMAZIONI Cagliari Lazio: Marusic e Patric dal 1′ (Di sabato 26 settembre 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/21: FORMAZIONI Cagliari Lazio Ecco gli schieramenti ufficiali di Cagliari-Lazio, match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/2021. Cagliari: (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.Allenatore: Di Francesco Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.Allenatore: Inzaghi Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/21:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/2021.: (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.Allenatore: Di Francesco(3-5-2): Strakosha;, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto,; Correa, Immobile.Allenatore: Inzaghi Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Cagliari-Lazio, le formazioni ufficiali: Marusic a sinistra. Panchina per Godin: In attesa del fischio d'inizio pre… - sportli26181512 : Cagliari-Lazio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Prima gara in campionato per la Lazio che f… - gianmilan76 : RT @SkySport: Cagliari-Lazio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #CagliariLazio Fischio d'inizio alle 18 LIVE su Sky… - DiMarzio : #SerieA, le formazioni ufficiali di #CagliariLazio - GoalItalia : Le formazioni ufficiali di #CagliariLazio In campo Klavan e Lucas Leiva ?? -