“Fai buon viaggio”. Omicidio Daniele De Santis, il gesto degli arbitri al suo funerale (Di sabato 26 settembre 2020) Lecce, il giorno del funerale di Daniele è arrivato. Una città immobile, in silenzio, e poi tre fischi per ricordare il giovane arbitro, Daniele De Santis, vittima insieme alla fidanzata della mattanza di via Montello. La città di Lecce ricorda così il 30enne e al termine della celebrazione il feretro è stato salutato dai suoi colleghi direttori di gara e aspiranti, tra viva partecipazione e una straziante sconforto. Una città ancora sotto choc per la morte della giovane coppia pugliese assassinata nei pressi della stazione ferroviaria. Una preghiera e al contempo un invito da parre dell’arcivescovo monsignor Domenica Seccia, rivolti al killer e in memoria di una giovane anima voltata in cielo senza alcuna giustificazione: “Che il Signore possa toccare il cuore di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 settembre 2020) Lecce, il giorno deldiè arrivato. Una città immobile, in silenzio, e poi tre fischi per ricordare il giovane arbitro,De, vittima insieme alla fidanzata della mattanza di via Montello. La città di Lecce ricorda così il 30enne e al termine della celebrazione il feretro è stato salutato dai suoi colleghi direttori di gara e aspiranti, tra viva partecipazione e una straziante sconforto. Una città ancora sotto choc per la morte della giovane coppia pugliese assassinata nei pressi della stazione ferroviaria. Una preghiera e al contempo un invito da parre dell’arcivescovo monsignor Domenica Seccia, rivolti al killer e in memoria di una giovane anima voltata in cielo senza alcuna giustificazione: “Che il Signore possa toccare il cuore di ...

