F 1 | GP Russia - Libere 3 | Hamilton vola | è il favorito per la pole

Leggi su quattroruote

(Di sabato 26 settembre 2020) Dopo un venerdì passato un po' in sordina, Lewissembra aver trovato la sua forma migliore e lo ha dimostrato nella terza sessione di provedel GP di. L'inglese della Mercedes ha ottenuto il miglior tempo, staccando il suo compagno di squadra Bottas di ben sette decimi. Terzo tempo per la McLaren di Sainz che precede la Renault di Ocon e la Racing Point di Sergio Perez.Verso qualifiche combattute. Nonostante le temperature più alte e le gomme più morbide rispetto all'anno scorso, c'è grande incertezza al Sochi Autodrom in vista delle qualifiche. Non tanto per chi farà la, perchéha già dimostrato di avere il passo per conquistarne un'altra a mani basse, tanto per capire quali saranno le sorprese nel gruppo centrale. Ci ...