CORSAIR CX-F RGB: alimentatori modulari 80+ Bronze

Sono disponibili i nuovi alimentatori completamente modulari CORSAIR CX-F RGB con certificazione 80+ Bronze. Arrivano ad erogare fino a 750 W e integrano un sistema di illuminazione RGB a 8 LED integrato nella ventola da 120 mm

CORSAIR, azienda leader nel settore delle periferiche gaming a prestazioni elevate e dei componenti informatici più avanzati, ha annunciato oggi il lancio della sua prima linea di alimentatori con illuminazione RGB regolabile singolarmente, la serie CX-F RGB. Con un'efficienza certificata 80 PLUS Bronze ed un cablaggio interamente modulare, gli alimentatori CX-F RGB sono disponibili nei modelli da 550 W, 650 W e 750 W con alloggiamento e cavi in colorazione bianca oppure nera.

Corsair iCUE 4000X RGB, un case adatto a PC sobri, ma non troppo. La recensione

La nuova Serie 4000 di Corsair si caratterizza per eleganza e semplicità nelle linee, ed anche per gli ottimi materiali

