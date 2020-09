Caso Suarez, Berti attacca:”La Juve dietro l’operazione, è il loro stile” (Di sabato 26 settembre 2020) Berti attacca la Juventus L’ex stella dell’Inter, Nicola Berti, ha rilasciato un’intervista Mowmag.com, nella quale attacca duramente la Juventus. Il tutto, riferito all’ormai famoso Caso … L'articolo Caso Suarez, Berti attacca:”La Juve dietro l’operazione, è il loro stile” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 26 settembre 2020)lantus L’ex stella dell’Inter, Nicola, ha rilasciato un’intervista Mowmag.com, nella qualeduramente lantus. Il tutto, riferito all’ormai famoso… L'articolo:”Lal’operazione, è ilstile” proviene da ForzAzzurri.net.

