Assistenti educativi | il fanalino di coda

(Di sabato 26 settembre 2020) A scuola sembrano non esistere, non ne ha mai parlato nemmeno la ministra. Anche le cooperative sociali per cui lavorano li hanno contattati solo a qualche ora dalla prima campanella. Sono gliper l’Autonomia e la Comunicazione, chiamati anche Educatori Scolastici,e altre diciture, sono previsti dalla legge 104 del febbraio ’92, se ne contano circa 55mila. Lavorano fianco a fianco agli insegnanti di sostegno per supportare i disabili con un’attività personalizzata nell’integrazione con il gruppo classe, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.