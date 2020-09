UFFICIALE – Reca è un nuovo giocatore del Crotone: il comunicato (Di venerdì 25 settembre 2020) Arkadiusz Reca è un nuovo giocatore del Crotone: è arrivato l’annuncio UFFICIALE da parte del club calabrese Arkadiusz Reca è un nuovo giocatore del Crotone. Questo l’annuncio da parte del club calabrese. «Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall’Atalanta Bergamasca Calcio le prestazioni sportive del calciatore Arkadiusz Reca. Nato a Chojnice (Polonia) il 17/06/1995, può agire in qualsiasi posizione sulla fascia sinistra. Dotato di ottima progressione palla al piede e buon dribbling, Arkadiusz grazie a questa qualità riesce a raggiungere facilmente il fondo e crossare in mezzo per i ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Arkadiuszè undel: è arrivato l’annuncioda parte del club calabrese Arkadiuszè undel. Questo l’annuncio da parte del club calabrese. «Il Football Clubcomunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall’Atalanta Bergamasca Calcio le prestazioni sportive del calciatore Arkadiusz. Nato a Chojnice (Polonia) il 17/06/1995, può agire in qualsiasi posizione sulla fascia sinistra. Dotato di ottima progressione palla al piede e buon dribbling, Arkadiusz grazie a questa qualità riesce a raggiungere facilmente il fondo e crossare in mezzo per i ...

