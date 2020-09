Teodosio Losito | la sua storia ed il suicidio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 25 settembre 2020) Il nome del produttore,, è balzato agli onori delle cronache in questi ultimi giorni a causa delle scioccanti rivelazioni di Adua del Vesco al Grande Fratello Vip. Che nel reality per eccellenza vengano fuori dichiarazioni e/o fatti che ne facciano parlare, bene o male non importa, è un fatto assodato, ma quanto asserito dalla giovane attrice potrebbe avere strascichi decisamente seri.era un produttore televisivo e uno sceneggiatore autore di molte fiction di successo. Era nato il 17 Aprile del 1965 ed è prematuramente scomparso il 9 Gennaio del 2019 per. Per molti anniè stato il compagno, nel lavoro e nella vita privata, di Alberto Tarallo....