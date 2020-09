Spezia Sassuolo – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e in streaming

Leggi su giornal

(Di venerdì 25 settembre 2020)sarà la prima partita della domenica con calcio d’inizio alle ore 12:30 per la seconda giornata di Serie A 2020/2021. La gara sarà si disputerà allo stadio Manuzzi di Cesena a causa di alcuni lavori di ristrutturazione del Picco. Inoltre per losarà la prima apparizione in assoluto in serie A mentre dall’altra parte ci sono i neroverdi di mister De Zerbi pronti a sorprendere anche quest’anno.(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.(4-3-3): Zoet; Sala, Ramos, Erlic, Marchizza; Bartolomei, Ricci, Mora; ...