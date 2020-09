Shkendija-Tottenham, porte troppo piccole: Mourinho le fa cambiare (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA - Curioso episodio nel match preliminare di Europa League tra il Tottenham e lo Shkendija. Il tecnico del Tottenham Josè Mourinho , poco prima del match in terra macedone, ha rivelato di aver ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA - Curioso episodio nel match preliminare di Europa League tra ile lo. Il tecnico delJosè, poco prima del match in terra macedone, ha rivelato di aver ...

LM_1292 : Roba da non credere. Meno male che noi giocammo a Sofia tre anni fa contro di loro. - sportli26181512 : Shkendija-Tottenham, porte troppo piccole: Mourinho le fa cambiare: Curioso episodio nel match preliminare di… - sportli26181512 : Shkendija-Tottenham, porte troppo piccole: Mourinho le fa cambiare: Curioso episodio nel match preliminare di Europ… - sportli26181512 : Tottenham, in Macedonia con un problema tra i pali...le porte sono piccole!: Tottenham, in Macedonia con un problem… - zazoomblog : Tottenham la trasferta contro lo Shkendija con porte 5 cm più piccole: Mourinho le fa cambiare - #Tottenham… -