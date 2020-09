Serie C, sciopero revocato: il campionato può iniziare (Di venerdì 25 settembre 2020) revocato lo sciopero dei giocatori in Serie C. La mediazione di Gabriele Gravina ha funzionato: il presidente Figc ha messo d'accordo Aic e Lega Pro, le liste passano da 22 a 24 più un 2001. Da domani,... Leggi su gazzetta (Di venerdì 25 settembre 2020)lodei giocatori inC. La mediazione di Gabriele Gravina ha funzionato: il presidente Figc ha messo d'accordo Aic e Lega Pro, le liste passano da 22 a 24 più un 2001. Da domani,...

