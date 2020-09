Sampdoria, un solo rinforzo per Ranieri: slitta l’arrivo di Keita (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Erano attesi rinforzi, anche a stretto giro. Dopo la deludente sconfitta con la Juventus, Claudio Ranieri si augurava l’arrivo di qualche nuovo acquisto prima del debutto casalingo di domani contro il Benevento. Il tecnico capitolino dovrà probabilmente accontentarsi del solo Candreva, partito ieri in direzione Genova con tanto di saluti all’Inter. In Liguria era atteso anche Keita Baldé ma l’arrivo dell’attaccante dal Monaco è stato ulteriormente posticipato. L’ex Lazio e Inter non ci sarà contro i giallorossi di Inzaghi, il suo approdo in blucerchiato è infatti rinviato alla prossima settimana. Dal mercato, insomma, non sono ancora arrivate le pedine attese da Ranieri che contro il Benevento dovrà ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Erano attesi rinforzi, anche a stretto giro. Dopo la deludente sconfitta con la Juventus, Claudiosi augurava l’arrivo di qualche nuovo acquisto prima del debutto casalingo di domani contro il Benevento. Il tecnico capitolino dovrà probabilmente accontentarsi delCandreva, partito ieri in direzione Genova con tanto di saluti all’Inter. In Liguria era atteso ancheBaldé ma l’arrivo dell’attaccante dal Monaco è stato ulteriormente posticipato. L’ex Lazio e Inter non ci sarà contro i giallorossi di Inzaghi, il suo approdo in blucerchiato è infatti rinviato alla prossima settimana. Dal mercato, insomma, non sono ancora arrivate le pedine attese dache contro il Benevento dovrà ...

