Pelonzi: Raggi deve dimettersi, maggioranza non in grado di dare risposte (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma – “Raggi si dimetta”. La richiesta, parlando all’agenzia Dire, arriva dal capogruppo del Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi, dopo che la maggioranza 5 Stelle ha fatto mancare per quattro volte il numero legale in Aula, che cosi’ non ha potuto riunirsi per discutere l’assestamento di bilancio. “È evidente che i contrasti politici all’interno della maggioranza, a seguito della ricandidatura della Raggi a sindaca, sono arrivati oltre ogni limite- ha spiegato Pelonzi- Nemmeno su quello che e’ uno dei documenti fondamentali dell’azione della Giunta e della maggioranza, cioe’ assestamento di bilancio, riescono a trovare una quadra, al punto che oggi non sono bastati quattro appelli per aprire la ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma – “si dimetta”. La richiesta, parlando all’agenzia Dire, arriva dal capogruppo del Pd in Campidoglio, Giulio, dopo che la5 Stelle ha fatto mancare per quattro volte il numero legale in Aula, che cosi’ non ha potuto riunirsi per discutere l’assestamento di bilancio. “È evidente che i contrasti politici all’interno della, a seguito della ricandidatura dellaa sindaca, sono arrivati oltre ogni limite- ha spiegato- Nemmeno su quello che e’ uno dei documenti fondamentali dell’azione della Giunta e della, cioe’ assestamento di bilancio, riescono a trovare una quadra, al punto che oggi non sono bastati quattro appelli per aprire la ...

Roma – “Raggi si dimetta”. La richiesta, parlando all’agenzia Dire, arriva dal capogruppo del Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi, dopo che la maggioranza 5 Stelle ha fatto mancare per quattro volte il ...

Roma, battaglia sulla Tari: rincari in vista per residenti e commercianti

Il braccio di ferro tra il Campidoglio 5S e le opposizioni sulla Tari è appena partito e la battaglia, con le Comunali in vista, si preannuncia aspra. In ballo c'è la tariffa con cui i romani pagano i ...

