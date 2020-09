L’Amica Geniale 3, da ottobre via alle riprese di Storia di Chi Fugge e di Chi Resta: casting aperti (Di venerdì 25 settembre 2020) Tra le serie vittime di ritardi a causa del lockdown c’è stata anche L’Amica Geniale 3, o meglio Storia di Chi Fugge e di Chi Resta: le riprese del terzo capitolo dell’adattamento della saga di Elena Ferrante non sono ancora partite, ma da ottobre si torna sul set. A confermare che la produzione sta per ripartire dopo mesi di stallo a causa dell’emergenza Covid-19 è un annuncio di casting aperti per figurazioni disponibili a lavorare ad ottobre sul set de L’Amica Geniale 3. Si cercano tra residenti a Napoli e dintorni persone tra i 60 e i 70 anni, sia uomini che donne, con pregressa esperienza nel campo della recitazione per lavorare sul set della nuova stagione: le ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Tra le serie vittime di ritardi a causa del lockdown c’è stata anche L’Amica3, o megliodi Chie di Chi: ledel terzo capitolo dell’adattamento della saga di Elena Ferrante non sono ancora partite, ma dasi torna sul set. A confermare che la produzione sta per ripartire dopo mesi di stallo a causa dell’emergenza Covid-19 è un annuncio diper figurazioni disponibili a lavorare adsul set de L’Amica3. Si cercano tra residenti a Napoli e dintorni persone tra i 60 e i 70 anni, sia uomini che donne, con pregressa esperienza nel campo della recitazione per lavorare sul set della nuova stagione: le ...

