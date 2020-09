In assestamento bilancio maxiemendamento Giunta da 490 mln

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 settembre 2020) Roma – “Mettere ulteriormente in sicurezza i conti di Roma Capitale, sostenere la citta’ nella ripresa economica e liberare risorse per servizi e investimenti. Queste le linee principali dell’emendamento dellaalla proposta di delibera di salvaguardia degli equilibri die di variazione aldi previsione 2020-2022, approvata ad agosto e approdata in Assemblea Capitolina per la discussione. Cosi’ in una nota il comune di Roma.” “L’emendamento porta a circa 890 milioni di euro le risorse della manovra complessiva, aggiungendo circa 490 milioni di euro ai 400 milioni di euro gia’ inseriti ad agosto. Vengono recepiti, insieme ai risparmi di gestione di Roma Capitale, ulteriori trasferimenti statali per 147 milioni di euro a copertura delle minori entrate causate ...