Il ' sogno' di Davide Faraone | Italia Viva | | ' Un unico partito | da Bonaccini alla Carfagna a Calenda'

Il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, in un'intervista ad Affari Italiani ha dichiarato di sognare "un polo che va da Bonaccini e Gori alla Carfagna. Da Calenda a Bentivogli e ...

Il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, in un'intervista ad Affari Italiani ha dichiarato di sognare "un polo che va da Bonaccini e Gori alla Carfagna. Da Calenda a Bentivogli e all ...

