Covid, in Francia quasi 21 mila casi in un giorno. Oltre 12 mila i contagi in Spagna La diffusione del virus nel mondo: i dati Il giorno prima erano state 16 mila. Oltre 12 mila i nuovi contagi in Spagna. L'Oms: «Abbiamo perso un milione di persone in nove mesi e potrebbero volerci altri nove mesi prima di avere il vaccino»

