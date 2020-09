CorSport: Sokratis dà una scadenza al Napoli (Di venerdì 25 settembre 2020) PSG, Manchester City, Liverpool: tutte potrebbero piazzare un affondo importante per Kalidou Koulibaly. Il Napoli lo sa e si sta attrezzando per un eventuale sostituto, che sarebbe Sokratis Papastathopoulos dell’Arsenal. Un difensore esperto, che già conosce la Serie A, ma che non è disposto ad aspettare ancora a lungo per vestire l’azzurro, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport. Sokratis comincia a mostrare segni di insofferenza. Il suo arrivo è direttamente legato alla partenza di Koulibaly, ma di recente ha spiegato di non essere disposto ad aspettare all’infinito. Ha dato un termine, insomma: si sentirà bloccato e congelato, facciamo anche promesso sposo azzurro ancora per qualche giorno e poi si riterrà libero di fare tutte le scelte del caso. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 settembre 2020) PSG, Manchester City, Liverpool: tutte potrebbero piazzare un affondo importante per Kalidou Koulibaly. Illo sa e si sta attrezzando per un eventuale sostituto, che sarebbePapastathopoulos dell’Arsenal. Un difensore esperto, che già conosce la Serie A, ma che non è disposto ad aspettare ancora a lungo per vestire l’azzurro, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport.comincia a mostrare segni di insofferenza. Il suo arrivo è direttamente legato alla partenza di Koulibaly, ma di recente ha spiegato di non essere disposto ad aspettare all’infinito. Ha dato un termine, insomma: si sentirà bloccato e congelato, facciamo anche promesso sposo azzurro ancora per qualche giorno e poi si riterrà libero di fare tutte le scelte del caso. L'articolo ...

