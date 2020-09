Che tempo che fa su Rai3: Luigi Di Maio alla prima puntata (Di venerdì 25 settembre 2020) Domenica 27 settembre alle ore 20 su Rai3 torna a casa Fabio Fazio e ci torna pure Che tempo che fa, il talk show nato 17 anni fa proprio sulla rete più giovane della televisione pubblica fra le tre generaliste. Sarà un ritorno che coinciderà con una rimodulazione e con un rinnovamento per questo ormai storico programma della televisione pubblica. Verrà data una ventata di aria fresca ad un programma che dopo aver fatto sosta sulla prima e sulla seconda rete ora torna nel canale da dove è partito. Niente più interviste “one to one” che sono state il cardine delle precedenti edizioni di questo programma, ma blocchi dedicati a vari argomenti affrontati da una serie di ospiti dentro la questione di cui si sta parlando. La trasmissione poi, oltre ad avere meno presenze, conterà su ... Leggi su blogo (Di venerdì 25 settembre 2020) Domenica 27 settembre alle ore 20 sutorna a casa Fabio Fazio e ci torna pure Cheche fa, il talk show nato 17 anni fa proprio sulla rete più giovane della televisione pubblica fra le tre generaliste. Sarà un ritorno che coinciderà con una rimodulazione e con un rinnovamento per questo ormai storico programma della televisione pubblica. Verrà data una ventata di aria fresca ad un programma che dopo aver fatto sosta sullae sulla seconda rete ora torna nel canale da dove è partito. Niente più interviste “one to one” che sono state il cardine delle precedenti edizioni di questo programma, ma blocchi dedicati a vari argomenti affrontati da una serie di ospiti dentro la questione di cui si sta parlando. La trasmissione poi, oltre ad avere meno presenze, conterà su ...

