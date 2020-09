Candreva alla Sampdoria grazie a…Quagliarella | il retroscena

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 25 settembre 2020) Antoniosarà un nuovo giocatore dellae il “merito” di questo acquisto va a Fabio Quagliarella Oggi è il giorno di Antonio. L’esterno arriverà a Genova, salterà le visite mediche di rito e si aggregherà subitosquadra per l’allenamento di rifinitura a Bogliasco. L’esterno incontrerà i suoi nuovi compagni di squadra, il tecnico Claudio Ranieri e l’amico Fabio Quagliarella. Proprio il capitano della, a quanto rivela il Secolo XIX, sarebbe stato decisivo nel convinceread accettare la proposta blucerchiata. I due avrebbero parlato diverse volte al telefono e Quagliarella avrebbe dato una motivazione in più all’ex Inter per ...