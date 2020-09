Cagliari | Di Francesco | “Volevamo fortemente Godin Voto 10 all’affare”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 25 settembre 2020) Eusebio Di, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio valida per la seconda giornata di Serie A. I rossoblù, reduci dal pareggio all'esordio contro il Sassuolo, vogliono ben figurare alla prima uscita ufficiale davanti al proprio pubblico.-Lazio, le parole di Dicaption id="attachment 1001843" align="alignnone" width="495" Di(Twitter)/captionFinalmente è arrivato: quanto è felice lei e quanto può cambiare il suo?"Innanzitutto do un bel 10 all'affare: volevamoDiego, è stato quasi come un parto ma sono contento che sia arrivato. Ha confermato le mie prime impressioni, domani ...