Boateng al Monza è l'ultimo regalo di questo calciomercato (Di venerdì 25 settembre 2020) Kevin-Prince Boateng è l'ultimo regalo di questo calciomercato di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi al Monza. Un vero colpo, visto il curriculum del centrocampista, per anni pallino di Massimiliano Allegri e di Sinisa Mihajlovic al Milan e con esperienze nelle migliori squadre d'Europa. Ma perché Boateng ha scelto di scendere di categoria e di andare a giocare in un club che solo pochi mesi fa era in Serie C? ACF Fiorentina v Parma Calcio - Serie ABoateng in maglia viola la scorsa stagioneGabriele MaltintiCerti amori non finiscono A pesare sulla decisione c'è stato sicuramente il forte legame con la coppia d'assi Galliani-Berlusconi. I due, infatti, si sono spesi in prima persona per convincere il giocatore, forti di ...

