Atp 500 Amburgo 2020: Tsitsipas e Rublev in semifinale, ancora bene Ruud e Garin (Di venerdì 25 settembre 2020) I quarti di finale dell’Atp 500 di Amburgo 2020 hanno regalato incontri ricchi di colpi di scena ed emozionanti, i quali hanno divertito gli appassionati. Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev hanno confermato il pronostico della vigilia, dimostrandosi superiori rispettivamente a Dusan Lajovic e Roberto Bautista Agut, sebbene i match abbiano viaggiato su binari corrispondenti a un sostanziale equilibrio. Il russo ha superato l’iberico mediante un significativo 6-2, 7-5, mentre il greco è riuscito ad avere la meglio sul serbo con un pragmatico 7-6(5), 6-2. Successi anche per Casper Ruud e Christian Garin, notoriamente insidiosi sul rosso e grandi lottatori: il norvegese ha sconfitto in tre set Ugo Humbert, fautore dell’eliminazione di Daniil ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) I quarti di finale dell’Atp 500 dihanno regalato incontri ricchi di colpi di scena ed emozionanti, i quali hanno divertito gli appassionati. Stefanose Andreyhanno confermato il pronostico della vigilia, dimostrandosi superiori rispettivamente a Dusan Lajovic e Roberto Bautista Agut, sebi match abbiano viaggiato su binari corrispondenti a un sostanziale equilibrio. Il russo ha superato l’iberico mediante un significativo 6-2, 7-5, mentre il greco è riuscito ad avere la meglio sul serbo con un pragmatico 7-6(5), 6-2. Successi anche per Caspere Christian, notoriamente insidiosi sul rosso e grandi lottatori: il norvegese ha sconfitto in tre set Ugo Humbert, fautore dell’eliminazione di Daniil ...

ATP 500 Amburgo: i big si confermano, male Auger-Aliassime

Stefanos Tsitsipas e' il secondo semifinalista dell'"European Open", torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 1.770.865 euro in corso sui campi in terra rossa del Rothenbaum Tennis Center di Amburgo

Tennis, Fognini ko con Ruud ad Amburgo. Roland Garros, per Berrettini c'è Pospisil

Si ferma al secondo turno il cammino di Fabio Fognini all'"European Open", torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.770.865 euro in corso sui campi in terra rossa del Rothenbaum Tennis Center

