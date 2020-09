(Di venerdì 25 settembre 2020) Èin era coronavirus. Nel 2020 “gli studi scientifici, italiani e internazionali, indicano un incremento netto dei sintomi depressivi nella popolazione generale. I sintomi dellasono complessivamentenel nostro Paese. Quelli moderati sono quasi quadruplicati e i più gravi sono cresciuti di sette volte e mezzo. La pandemia sta provocando un incremento considerevole del disagio psichico». A lanciare l’è Claudio Mencacci, presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf)., si stimano 150milain più Anche i primi dati sulla popolazione sono in linea. Il 32% manifesta sintomi depressivi e in Italia si stimano nei prossimi mesi fino a ...

avatar1dory : RT @SecolodItalia1: Allarme depressione: con l’epidemia quintuplicati i casi. Previsioni catastrofiche - fuk1furiosa : RT @SecolodItalia1: Allarme depressione: con l’epidemia quintuplicati i casi. Previsioni catastrofiche - SecolodItalia1 : Allarme depressione: con l’epidemia quintuplicati i casi. Previsioni catastrofiche - Anna33289994 : Bella e interessante intervista a @ldibartolomei sul possesso di armi , depressione e allarme sociale - zombificazione : RT @zombificazione: Ecco i campanelli d'allarme da cogliere prima che la depressione sfoci in dramma #Disoccupati #Precari #invisibili http… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme depressione

ilGiornale.it

L’ultima indagine sullo stress degli italiani (Istituto Piepoli per Centro Studi CNOP 18 sett.2020) ci riporta ai livelli di marzo, in pieno lockdown: indice di stress 62, con il 40% della popolazione ...Come carcerati dimenticati dal mondo. Restano così, in attesa più della fine che di una speranza gli anziani ricoverati nelle case di riposo, negli ospedali e nelle cliniche. Le visite continuano ad e ...