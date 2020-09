Ufficiale – Fienga inibito per un mese, 20 giorni al Dott. Manara (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Corriere dello Sport riporta in merito all’inibizione nei confronti di Guido Fienga. Guido Fienga è stato inibito dal Tribunale Federale Nazionale a causa delle … L'articolo Ufficiale – Fienga inibito per un mese, 20 giorni al Dott. Manara proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Corriere dello Sport riporta in merito all’inibizione nei confronti di Guido. Guidoè statodal Tribunale Federale Nazionale a causa delle … L'articoloper un, 20alproviene da ForzAzzurri.net.

calciomercatoit : ??UFFICIALE: inibizione di 30 giorni per Guido #Fienga e squalifica di 20 giorni per Massimo #Manara. Ammenda di 7mi… - ilnapolionline : Ufficiale :Deferito Fienga ed il medico della Roma! - - MondoNapoli : UFFICIALE - Roma, CEO Fienga inibito per 30 giorni: la decisione anche sul medico sociale - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Roma, inibito Fienga e squalificato il medico per violazione della normativa anti-Covid contro il Napoli ht… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Roma, inibito Fienga e squalificato il medico per violazione della normativa anti-Covid contro il Napoli ht… -